Массовые отключения света: Тысячи жителей Кишинева останутся без электричества на весь день — публикуем адреса

Отключения света запланированы сегодня в трёх секторах столицы.
Публикуем список адресов.
Центр:
Ул. Е. Крушеван, 3, 14, Др. Виилор, 30/3, 34, M. Г. Гросу, 30, 30/2, В. Докучаева, 38 — с 08:50 до 16:15.
Чеканы:
Ул. Буковиней, 3/1, 9999, M. Садовяну, 40 — с 08:30 до 14:00.
Рышкановка:
Ул. Н. Корлэтяну, 27, 44−48, 48/1, Е. Кошериу, 3−13, 17, 17/1, 12, 16−22, С. Бережан, 5−6, 12−16, К. Орхеюлуй, 9999, К. Константинов, 22, 22A, 22B, 22C, 24, В. Рошка, 10, В. Тепордей, 5, 8−12, 11, 15−17 — с 09:20 до 16:00.
Ул. Е. Кошериу, 25−27, 31−35, 32−40, 45, A. Чурунга, 1−3, 6, 7, 15, 18, 19, 22, 26, 999, Буковиней, 121, 150, 187, 274, 278, 281, 363, 391, 862, 868, 999, 9999, К. Орхеюлуй, 24, 198, 374, 999, 9909, Оп. Яссы-Кишинев, 15, 18, 39, 57, П. Барбэлат, 12, 25, 64, 70−74, 80A, 80B, 82, 9999, В. Рошка, 9, 15, 19, 24−30, 25, 31−33, 34, 38−46, 49−51, 50−52 — с 09:20 до 12:00.
Э. Лотяну, 5, 11, 27−29, 35, П. Барбэлат, 1, 4, 8−10, 26, 34−36, 46, 58, 76, 999, 9999, 9−11, 11/1, 19−21, 27−29 — с 13:00 до 16:00.
Ул. A. Чурунга, 23, Буковиней, 6396, 9999, К. Орхеюлуй, 834, 999, Оп. Яссы-Кишинев, 10, 28, 29, 35−37, 36−38, 41 — с 13:00 до 16:00.
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