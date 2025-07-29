В зоне СВО погиб 48-летний пулеметчик из Башкирии

В Белорецком районе Башкирии состоится церемония прощания с Игорем Стуловым, который погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщили в районной администрации.
Уроженец Белорецка был 1979 года рождения. Игорь Стулов после окончания школы и профессионального лицея работал водителем-экспедитором, а затем стропальщиком на металлургическом комбинате. В 2022 году он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, где служил пулеметчиком в мотострелковом подразделении.
— Игорь Викторович проявил себя как мужественный воин и истинный патриот, до конца выполнивший свой долг перед Родиной. Его имя навсегда останется в Бессмертном полку, —отмечается в сообщении администрации.
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