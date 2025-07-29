Как сохранить зрение при работе за компьютером? Советы экспертов

В красноярском управлении Роспотребнадзора рассказали о том, как сохранить зрение при длительной работе за компьютером.
Специалисты рекомендуют правильно размещать монитор: он должен находиться на расстоянии не менее 45 см от глаз, а верхняя часть экрана должна быть на уровне глаз или выше. Также важно, чтобы экран не был направлен в сторону окна.
Работа в темноте не рекомендуется, так как монитор не должен быть единственным источником света в помещении.
Кроме того, эксперты советуют делать гимнастику для глаз. Одним из упражнений является рисование цифры «8» глазами несколько раз.
Также полезно фокусироваться на объекте на расстоянии 20−30 см, затем переводить взгляд на предмет, находящийся на расстоянии 5 метров, и обратно. Это упражнение следует повторить 5−7 раз.
Для снятия напряжения можно быстро моргать в течение 15 секунд, затем открыть глаза, не моргая, на 5 секунд и зажмуриться. Рекомендуется повторить это упражнение 5−7 раз.