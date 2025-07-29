Снимаем наличные: В Госдуме объяснили, как оплачивать товары при перебоях связи

Ограничение или отключение интернета — необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьёзные последствия. Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально.