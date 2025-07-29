Снимаем наличные: В Госдуме объяснили, как оплачивать товары при перебоях связи

По его словам, вопросы безопасности должны быть приоритетом. А проблем в том, чтобы иметь при себе наличные на подобный случай, парламентарий не видит.
Ограничение или отключение интернета — необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьёзные последствия. Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально.
Владимир Гутенёв.
Государственной думы, председатель Комитета по промышленности и торговли.
Безопасность в нынешних условиях стоит на первом месте, подчеркнул Гутенёв. Ведь последствия пренебрежения мерами могут быть очень серьёзными. А проблемы со снятием наличных в банкоматах возникают временно. Депутат посоветовал снимать крупную сумму за один раз, если это необходимо, и иметь деньги для оплаты товаров в магазине всегда.
Парламентарий подчеркнул, что неудобства в нынешнее время присутствуют, однако к ним нужно адаптироваться и выработать алгоритм поведения. Стране необходимо для начала снизить угрозу применения беспилотников или других опасных технологий, добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Пока же многочисленные запросы на отключение связи, поступающие от различных ведомств, создают хаос в работе операторов, приводят к нескоординированным ограничениям и ухудшают качество услуг для абонентов.