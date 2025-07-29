Психолог раскрыла 5 причин, почему мужчина то пропадает, то потом снова появляется

Чтобы разобраться в себе, он уходит на паузу. Расстояние становится способом проверки: скучаю ли я? Хочу ли я обратно? Это может быть не самым зрелым методом, но иногда только так и получается услышать себя. После внутренней работы и рефлексии он возвращается — уже с пониманием, чего хочет (или с ощущением, что терять вас не готов).