Врач Яровая: эмоционально нестабильные люди более подвержены зависимостям

«Денис попал к нам в начале 2023 года, ему уже исполнился 21 год, но его буквально силой привезли родители. Он злился, потому что не понимал, почему оказался в нашей клинике, и постоянно повторял: “Я не псих! Мне не нужен врач”. И только когда на групповой терапии услышал истории других зависимых от ставок и азартных игр, раскрылся и начал отвечать на вопросы. Денис вырос в семье, где успех был обязательным условием любви. Его отец — владелец строительной компании, человек жесткий, привыкший контролировать все вокруг. Мать, хоть и добрая, во всем поддерживала мужа. Мальчику с самого детства повторяли, что он должен быть лучшим. И хотя мальчик учился почти на одни пятерки и занимался плаваньем, он никогда не чувствовал, что этого достаточно. Отец редко хвалил, утверждая, что можно и лучше».