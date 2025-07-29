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Гарвард сдаётся администрации Трампа: Университет согласился на миллионные выплаты

NYT: Гарвард хочет потратить $500 млн для решения спора с Белым домом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Гарвардский университет начал переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании спора. Как сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, учебное заведение выразило готовность выплатить до 500 миллионов долларов, хотя и делает это неохотно.

«Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия», — говорится в публикации.

Переговорный процесс осложняется тем, что Гарвард ранее подал в суд на федеральное правительство. Иск связан с сокращением финансирования и введёнными ограничениями на приём иностранных студентов. Университет надеется увязать соглашение о выплатах с решением судебного спора.

Ранее Минобразования США официально уведомило Гарвард о прекращении федерального финансирования, обвинив университет в систематическом нарушении законодательства. Позже выяснилось, что из Гарварда выгонят всех иностранных студентов и аспирантов.

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