Гарвард сдаётся администрации Трампа: Университет согласился на миллионные выплаты

Гарвардский университет начал переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании спора. Как сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, учебное заведение выразило готовность выплатить до 500 миллионов долларов, хотя и делает это неохотно.
«Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия», — говорится в публикации.
Переговорный процесс осложняется тем, что Гарвард ранее подал в суд на федеральное правительство. Иск связан с сокращением финансирования и введёнными ограничениями на приём иностранных студентов. Университет надеется увязать соглашение о выплатах с решением судебного спора.
Ранее Минобразования США официально уведомило Гарвард о прекращении федерального финансирования, обвинив университет в систематическом нарушении законодательства. Позже выяснилось, что из Гарварда выгонят всех иностранных студентов и аспирантов.