Гарвард сдаётся администрации Трампа: Университет согласился на миллионные выплаты

Гарвардский университет начал переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании спора. Как сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, учебное заведение выразило готовность выплатить до 500 миллионов долларов, хотя и делает это неохотно.