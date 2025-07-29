Депутат Иванов призвал запретить называть сожительство гражданским браком

— Используя неправильную терминологию, мы размываем это священное понятие. Когда в новостях и статьях называют сожительство «гражданским браком», это формирует у молодежи искаженное представление о семье. Мы должны защищать институт брака как фундамент нашего общества, — заявил Михаил Иванов в беседе с News.ru.