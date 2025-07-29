Депутат Иванов призвал запретить называть сожительство гражданским браком

Использование термина «гражданский брак» в контексте сожительства нужно запретить. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Депутат считает, что понятие гражданского брака вводит общественность в заблуждение касаемо истинного смысла семейных отношений.
По мнению Иванова, очень важно сохранять традиционное понимание семейных ценностей: он отметил, что брак — это не просто жизнь вместе, но и юридически оформленный союз мужчины и женщины.
— Используя неправильную терминологию, мы размываем это священное понятие. Когда в новостях и статьях называют сожительство «гражданским браком», это формирует у молодежи искаженное представление о семье. Мы должны защищать институт брака как фундамент нашего общества, — заявил Михаил Иванов в беседе с News.ru.
Бывшая телеведущая и член партии «Новые люди» Анфиса Чехова заявила, что слово «брак» необходимо заменить на другое, так как, по ее мнению, от названия зависит восприятие семейного союза.
Также стало известно, что Россия вышла на третье место в мире по числу разводов, рассказала советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.