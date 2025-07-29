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Эксперт назвал пять запросов, за которые ChatGPT сдаст россиянина спецслужбам

ChatGPT не анализирует сообщения от пользователей на предмет привлечения к уголовной ответственности. Однако есть несколько запросов, которые нейросеть может распознать как критические. О них во вторник, 29 июля, рассказал член Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

ChatGPT не анализирует сообщения от пользователей на предмет привлечения к уголовной ответственности. Однако есть несколько запросов, которые нейросеть может распознать как критические. О них во вторник, 29 июля, рассказал член Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Так, в список опасных вопросов входят сообщения об изготовлении стрелкового оружия, взрывчатых веществ или подготовке терактов.

Американские сервисы не будут сообщать российским сотрудникам правоохранительных органов сведения о пользователе, если его преследование будет политически мотивированным.

Однако если правонарушение общеуголовное, то ситуация начнет меняться. Если человек подозревается в преступлении против личности или каком-либо насилии, то все данные из переписки передадут полиции.

— Критическими запросами, думаю, будут вопросы о самостоятельном создании стрелкового оружия, взрывчатых средств, просьбы о создании планов по совершению покушений и терактов, — цитирует адвоката Life.ru.

Недавно о подобном предупреждал и глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, переписку человека с нейросетью ChatGPT могут раскрыть властям по судебному запросу.