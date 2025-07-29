Эксперт назвал пять запросов, за которые ChatGPT сдаст россиянина спецслужбам

ChatGPT не анализирует сообщения от пользователей на предмет привлечения к уголовной ответственности. Однако есть несколько запросов, которые нейросеть может распознать как критические. О них во вторник, 29 июля, рассказал член Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.