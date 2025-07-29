В Татарстане сообщили о резком снижении числа аварий с самокатами

В Татарстане замечено снижение числа ДТП с участием электросамокатов. В отличие от прошлого года, обстановка на дорогах стала более положительной.
Кроме того, число неблагоприятных событий на каждые 100 тысяч поездок уменьшилось на 31%. Представители отдельных компанй подчеркивают, что сокращение нарушений правил дорожного движения и улучшение статистики являются результатом усилий по повышению безопасности сервиса.
Напомним, в ряде городов Татарстана введены достаточно суровые ограничения для пользователей электросамокатов. Число парковок в Казани были уменьшены почти в 17 раз.