В Татарстане сообщили о резком снижении числа аварий с самокатами

Кроме того, число неблагоприятных событий на каждые 100 тысяч поездок уменьшилось на 31%. Представители отдельных компанй подчеркивают, что сокращение нарушений правил дорожного движения и улучшение статистики являются результатом усилий по повышению безопасности сервиса.