В Москве во вторник будет жарко, но не исключены дожди

В Москве во вторник, 29 июля, воздух в дневные часы прогреется до +30 градусов. До такой отметки температура воздуха в столице поднимется впервые с 12 июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В течение дня в Москве и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Однако в вечерние часы местами в Подмосковье могут пройти небольшие дожди.
Восточный ветер подует со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 747 мм ртутного столба.
Тишковец добавил, что до конца июля погода в Москве почти не изменится. Так, в среду воздух также прогреется до +30 градусов, а в четверг — до +29.
Ранее сообщалось, что в Гонконге из-за дождей объявили «черное» предупреждение.