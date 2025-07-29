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В Москве во вторник будет жарко, но не исключены дожди

В Москве во вторник, 29 июля, воздух в дневные часы прогреется до +30 градусов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Москве во вторник, 29 июля, воздух в дневные часы прогреется до +30 градусов. До такой отметки температура воздуха в столице поднимется впервые с 12 июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение дня в Москве и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Однако в вечерние часы местами в Подмосковье могут пройти небольшие дожди.

Восточный ветер подует со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 747 мм ртутного столба.

Тишковец добавил, что до конца июля погода в Москве почти не изменится. Так, в среду воздух также прогреется до +30 градусов, а в четверг — до +29.

Ранее сообщалось, что в Гонконге из-за дождей объявили «черное» предупреждение.