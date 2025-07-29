Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и обратно

У «Аэрофлота» есть еще несколько рейсов на 29 июля, как из «Шереметьево» в Минск, так и в обратном направлении. Но пока нет данных про их отмену или же перенос на другое время. Корректировки в расписании российской авиакомпании случились по причине сбоя информационных систем.