Российская авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и обратно, сообщает Sputnik.by со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
В частности, отменен рейс SU1830 из московского «Шереметьево», который должен приземлиться в Минске в 10.45. Не будет осуществлен рейс авиакомпании из Минска в Москву, запланированный в 11.40.
У «Аэрофлота» есть еще несколько рейсов на 29 июля, как из «Шереметьево» в Минск, так и в обратном направлении. Но пока нет данных про их отмену или же перенос на другое время. Корректировки в расписании российской авиакомпании случились по причине сбоя информационных систем.
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