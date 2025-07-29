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Мэр Самары Иван Носков заявил о планах по возрождению парусного спорта

Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги Кубка города по парусному спорту и обозначил стратегические направления развития этого вида спорта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги Кубка города по парусному спорту и обозначил стратегические направления развития этого вида спорта. Градоначальник подчеркнул, что в Самаре созданы все условия для возрождения парусного спорта — подходящая акватория, оборудованная набережная для зрителей, а также достаточное количество желающих заниматься этим видом спорта.

В ходе церемонии награждения мэр провел рабочую встречу с заслуженным тренером Михаилом Кольцовым, известным в парусном сообществе России. Носков отметил, что обсуждал с тренером исторические традиции и перспективы развития данного направления.

Градоначальник выразил уверенность, что при должном уровне поддержки количество участников соревнований может увеличиться с нынешних 40 до 400 спортсменов в ближайшие годы. Также он добавил, что лично с особым интересом наблюдает за парусными регатами и всегда готов к диалогу с профессиональным сообществом.

Первый яхт-клуб был открыт в Самаре еще в 1908 году. С тех пор он собирал вокруг себя талантливых спортсменов, открывая кружки не только по водным видам спорта, но и по многим другим — от легкой атлетики от шахмат.

В то время появился и легендарный маршрут — «Жигулевская кругосветка».

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