Звёздам из Москвы пришлось вытягивать зал сбежавшей за границу украинской «Пошлой Молли»

Сообщение об этом событии появилось на портале SHOT. По данным канала, организаторы столкнулись с серьёзной проблемой: билеты на выступление продавались крайне медленно. Для привлечения аудитории решили пригласить известных российских исполнителей, большинство из которых выражают открытую симпатию к своей стране. Например, рэп-исполнитель CMH (Руслан Тушенцов) регулярно выкрикивает лозунги вроде «Россия!» во время концертов, а другие участники шоу — блогер Лиза Анохина и рэпер Молодой Платон — активно выступают в России и живут в столице нашей страны — Москве.