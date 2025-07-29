Воздух в Узбекистане прогреется до +37°

Ветер в областях республики может усилиться до 13−18 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта) Местами ожидаются пыльные поземки, без осадков.
В Ташкенте синоптики прогнозируют умеренный ветер, воздух прогреется до +34…+36°. В горных районах — +25…+30°.
Температура воздуха в Узбекистане на 29 июля ожидается на уровне +32…+37°, сообщил Узгидромет.
Ветер в областях республики может усилиться до 13−18 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта) Местами ожидаются пыльные поземки, без осадков.
В Ташкенте синоптики прогнозируют умеренный ветер, воздух прогреется до +34…+36°. В горных районах — +25…+30°.