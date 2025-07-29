В Самаре 2 августа пройдёт детский мини-фестиваль «Каникулы в Заварке»

2 августа в 11:00 в Музее-галерее «Заварка» состоится мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке» (6+). Мероприятие организовано совместно с мастерской «Столярник» и гончарной студией.
Фестиваль станет местом встречи для школьников, где ребята смогут пообщаться, поделиться впечатлениями о каникулах и обсудить подготовку к новому учебному году. В программе — творческие занятия с глиной и деревом, мастер-классы от старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой. Участники создадут глиняную тарелку и деревянную игрушку своими руками.
Вход — по билетам. Взрослые сопровождающие проходят бесплатно. Адрес: ул. Самарская, 207.
А 3 августа в Ширяево отметят (0+) 35-летие дома-музея Ильи Репина и проведут праздник искусств.
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