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Марочко: боевики ВСУ бежали из Радьковки после удара ВС РФ

Российские военные уничтожили в Радьковке опорные пункты и укрепрайоны ВСУ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ бежали из Радьковки Харьковской области после удара ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе активных освободительных действий российские военные уничтожили в Радьковке опорные пункты и укрепрайоны ВСУ. Остатки украинских солдат бежали из населенного пункта в южном направлении.

Марочко отметил, что ВС РФ зачищают местность у Радьковки и разминируют территории.

Ранее военный эксперт сообщал, что подразделения российской армии успешно продвинулись в населенном пункте Федоровка в ДНР.