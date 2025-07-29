Марочко: боевики ВСУ бежали из Радьковки после удара ВС РФ

Боевики ВСУ бежали из Радьковки Харьковской области после удара ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе активных освободительных действий российские военные уничтожили в Радьковке опорные пункты и укрепрайоны ВСУ. Остатки украинских солдат бежали из населенного пункта в южном направлении.
Марочко отметил, что ВС РФ зачищают местность у Радьковки и разминируют территории.
Ранее военный эксперт сообщал, что подразделения российской армии успешно продвинулись в населенном пункте Федоровка в ДНР.