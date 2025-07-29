С бойцом СВО из Ольхонского района простятся 30 июля

В феврале 2024 года Денис подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. За проявленные отвагу и мужество Указом Президента России он был награжден медалью Суворова. Но, к несчастью, 16 марта 2025 года стрелок, ефрейтор Юсупов погиб в боях за освобождение населенного пункта Андреевка. Прощание с Денисом состоится 30 июля 2025 года.