С бойцом СВО из Ольхонского района простятся 30 июля

30 июля 2025 года в Иркутской области пройдет церемония прощания с ефрейтором Денисом Юсуповым, погибшим при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Сибиряк родился в селе Еланцы, вырос в деревне Нарин-Кунта, что в Иркутской области. Об в своем тг-канале рассказал Андрей Тыхеев, мэр Ольхонского района.
— В 2001 году окончил Еланцынскую среднюю школу и был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Службу проходил в космических войсках Якутска. После армии проживал в родной деревне, ухаживал за родителями, занимался личным подсобным хозяйством, подрабатывал строительством, никогда не боялся трудной работы, — рассказывает мэр.
В феврале 2024 года Денис подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. За проявленные отвагу и мужество Указом Президента России он был награжден медалью Суворова. Но, к несчастью, 16 марта 2025 года стрелок, ефрейтор Юсупов погиб в боях за освобождение населенного пункта Андреевка. Прощание с Денисом состоится 30 июля 2025 года.