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Из-за атаки беспилотников возникли задержки поездов, идущих через Омск

В Сальске Ростовской области дроны повредили вагоны поезда.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В ночь на 29 июля, после событий в Сальске Ростовской области, где дроны повредили два вагона поезда № 59, курсирующего между Новокузнецком и Кисловодском, возникли сбои в расписании.

Под ограничения попали девять пассажирских поездов, в том числе три, проходящие через Омск: составы № 59 (Новокузнецк — Кисловодск), № 98 (Кисловодск — Тында) и № 202 (Анапа — Красноярск).

Пассажирам задержанных поездов предоставят питание без дополнительной оплаты. Ведутся ремонтные работы на станции Сальск, чтобы как можно скорее восстановить обычный график движения поездов.