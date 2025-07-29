100 дней до старта: в Самаре запустили обратный отсчет до начала форума «Россия — спортивная держава»

«Это событие международного характера. Делаем первый шаг к тому, что у нас 100 дней до старта форума. Провели много подготовительной работы. Согласовали все наши действия со всеми заинтересованными структурами не только в России, но и с международными и олимпийским комитетами, партнерами», — объяснил вице-губернатор Дмитрий Яковлев.