100 дней до старта: в Самаре запустили обратный отсчет до начала форума «Россия — спортивная держава»

Масштабное мероприятие пройдет в 63-м регионе с 5-го по 7 ноября нынешнего года. Основные площадки: стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Высоцкого в областном центре.
«Это событие международного характера. Делаем первый шаг к тому, что у нас 100 дней до старта форума. Провели много подготовительной работы. Согласовали все наши действия со всеми заинтересованными структурами не только в России, но и с международными и олимпийским комитетами, партнерами», — объяснил вице-губернатор Дмитрий Яковлев.
28 июля на улице Ленинградской открыли стелу обратного отсчета. В торжественном мероприятии поучаствовали представители власти, воспитанники местных команд (БК «Самара», ПФК «Крылья Советов»), горожане.
«Нас ждет потрясающее событие. Наш регион по праву примет его. Думаю, всем доказали, что способны провести подобный форум. Надеюсь, все организуют на высшем уровне. Приглашаю всех поучаствовать в нем», — заявила олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и президент гандбольной «Лады» Ирина Близнова.
При этом к мероприятию уже начали готовить спортивные пространства. С начала лета нынешнего года в губернии обустроили десять новых площадок. Они подходят для легкой атлетики, футбола, баскетбола, волейбола и физкультуры в целом. Всего за год должны возвести 100 подобных объектов.
«Горжусь тем, что в родной Самаре состоится такое замечательное событие, сумасшедшее. Обязательно присоединюсь к нему. Советую посетить все активности форума. Буду рад встретиться со всеми вами», — подчеркнул призер Олимпийских игр 2020 года и международных состязаний, фехтовальщик Кирилл Бородачев.
Также ожиданиями от международного форума поделился главный тренер БК «Самара» Владислав Коновалов:
«Это будет хорошая возможность для ребят, которые еще не занимаются спортом, но хотели бы, определиться с любимой дисциплиной или секцией, пообщаться со знаменитыми спортсменами».
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