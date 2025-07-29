Два красноярских бара вошли в шорт-лист премии Where2drink. Russian Bar Awards 2025

Стали известны заведения, попавшие в шорт-лист всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2025. В списке значатся два бара из Красноярска.
Where2drink. Russian Bar Awards — это ежегодная премия, в рамках которой 500 экспертов из разных уголков страны оценивают бары по всей России и формируют рейтинг лучших заведений.
В этом году в шорт-лист попали 62 бара, поскольку некоторые из них набрали одинаковое количество баллов. Среди них — красноярские заведения Illegal Bar и бар «Радость».
Результаты, определяющие, какое место займут красноярские бары среди 62 участников, будут объявлены 22 августа на церемонии награждения в Нижнем Новгороде.
Стоит отметить, что в прошлом году Illegal Bar занял 10-е место в списке лучших баров России, а в 2023 году заведение вошло в топ-5 баров Сибири по версии Wheretoeat.
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