«Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой». Белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил

Минлесхоз убрал свалку в лесу возле скважины после обращения белоруса. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
В ведомстве сообщили, что несколько дней назад в одну из соцсетей Минлесхоза написал сообщение житель Столинского района, который просил вернуть чистоту местному лесу. Мужчина рассказал, что предприятия района свозят отходы, а также строительный мусор в лес, устраивая свалки. Рядом с ними расположены водозаборные скважины питьевой воды для населения. Белорус просил принять меры.
Свое сообщение житель Столинского района проиллюстрировал фото, на котором видны горы земли, бетона в лесном массиве. В Минлесхозе уточнили, что информацию вместе с фотографией оперативно передали специалистам Брестского ГПЛХО.
«И уже на следующий день лес снова стал чистым и красивым — таким каким должен быть!» — подчеркнули в ведомстве.
Минлесхоз убрал свалку в лесу после сообщения от белоруса. Фото: телеграм-канал Минлесхоза Беларуси.
Минлесхоз напомнил белорусам, что свое сообщение в соцсетях может оставить каждый. И добавил: на протяжении всего августа в ведомстве будет работать горячая линия по вопросам, касающимся наведения порядка в лесу.
Тем временем МЧС показало видео, как убирают заваленные деревьями кладбища после урагана в Могилеве: «Существует вероятность повреждения надгробий».
Кроме того, МЧС сообщило, что дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве.
Кстати, МВД сказало, что в Солигорске 14-летний школьник попал в больницу, вдохнув пары вейпа.