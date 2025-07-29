«Предприятия свозят отходы и строительный мусор, а рядом находятся скважины с питьевой водой». Белорус пожаловался на свалку в лесу — Минлесхоз ответил

В ведомстве сообщили, что несколько дней назад в одну из соцсетей Минлесхоза написал сообщение житель Столинского района, который просил вернуть чистоту местному лесу. Мужчина рассказал, что предприятия района свозят отходы, а также строительный мусор в лес, устраивая свалки. Рядом с ними расположены водозаборные скважины питьевой воды для населения. Белорус просил принять меры.