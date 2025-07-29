Хабаровским туристам в Таиланде пока бояться нечего

Организованным туристическим группам, которые выбрали Таиланд как место проведения летнего отдыха у моря, в настоящее время ничего не грозит, — об этом сказала представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентина Асеева. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на сегодняшний день королевство ведёт боевые действия с соседней Камбоджей, но от популярных курортов место конфликта пока далеко.
По словам Валентины Асеевой, официальных заявлений со стороны министерства иностранных дел РФ, которые напрямую касались бы рекомендаций не посещать Таиланд, не было. Однако российская дипмиссия всё-таки обращает внимание путешественников на то, чтобы они были аккуратны и не приближались к проблемным территориям. Особенно это касается тех, кто отправился в курортное королевство самостоятельно.
— Те путешественники, которые едут в Таиланд организовано через туристические компании, имеют на руках соответствующую памятку, что им делать в экстренных ситуациях. Кроме того, за их безопасность отвечают, поэтому можно точно не переживать — они всегда под контролем, в том числе и принимающей стороны. А вот тем, кто едет самостоятельно, нужно самим анализировать ситуацию, — отметила собеседница.
В настоящее время какой-либо напряжённости со стороны самих путешественников также не наблюдается — путёвки сдавать никто не спешит. Во многом, как отметила Валентина Асеева, ситуацию спасает то, что боевые действия ведутся вдали от популярных курортных зон: от Паттайи это порядка 500 километров, а от Пхукета около тысячи километров. Кроме того, пока нет официального распоряжения, в случае отказа от путёвки туристы теряют деньги как за авиабилеты, так и за услуги проживания.