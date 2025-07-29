Хабаровским туристам в Таиланде пока бояться нечего

В настоящее время какой-либо напряжённости со стороны самих путешественников также не наблюдается — путёвки сдавать никто не спешит. Во многом, как отметила Валентина Асеева, ситуацию спасает то, что боевые действия ведутся вдали от популярных курортных зон: от Паттайи это порядка 500 километров, а от Пхукета около тысячи километров. Кроме того, пока нет официального распоряжения, в случае отказа от путёвки туристы теряют деньги как за авиабилеты, так и за услуги проживания.