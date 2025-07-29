Ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси

Ограничения действуют в шести районах Брестской области (Барановичском, Березовском, Брестском, Ивацевичском, Каменецком и Ляховичском), трех районах Витебской (Глубокском, Лепельском и Шарковщинском), 11 районах Гомельской области (Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Хойникском). Также ограничения на посещение лесных массивов актуальны для пяти районов Минской области (Борисовского, Вилейского, Воложинского, Молодечненского и Столбцовского) и одного — Могилевской (Кличевского района).