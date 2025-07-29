Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черное море у побережья Кубани прогрелась до тропических значений

Черное море на побережье Краснодарского края прогрелось до тропических значений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Черное море на побережье Краснодарского края прогрелось до тропических значений. Температура воды стремительно выросла на фоне сильной жары на юге России.

Так, морская вода у побережья Сочи, Туапсе и Геленджика прогрелась до +27 градусов. Всего на один градус вода прохладнее у берегов Новороссийска.

При этом температура воды в Азовском море у побережья Кубани еще теплее. В Темрюке, Приморско-Ахтарске и Ейске вода прогрелась и вовсе до +28 градусов.

Тем временем в Краснодарском крае сохраняется жаркая погода. Во вторник, 29 июля, в регионе будет до +38 градусов и без осадков. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что в Москве во вторник будет жарко, но не исключены дожди.