Психиатр-нарколог из Самары рассказал о влиянии алкоголя на организм подростков

Алексей Катин, главный внештатный детский психиатр-нарколог минздрава Самарской области, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением для детей и подростков Самарского областного наркодиспансера, рассказал о влиянии алкоголя на развивающийся организм.
Специалист пояснил, что в возрасте 10−16 лет происходит активное формирование всех систем организма, включая головной мозг и эндокринную систему. В этот период центральная нервная система особенно уязвима к внешним воздействиям.
По словам эксперта, у подростков алкоголь медленнее расщепляется из-за незрелости печени, что приводит к быстрому развитию зависимости и серьёзным нарушениям как физического, так и психического здоровья. Особую опасность представляет искажение социальных ориентиров, что может привести к попаданию в неблагоприятную среду.
Катин подчеркнул, что отказ от употребления алкоголя в юном возрасте помогает сохранить здоровье на долгие годы.
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