Безработица в Казахстане на уровне 4,6% — Минтруда

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Низкий уровень безработицы — на уровне 4,6% — сохраняется в Казахстане.
Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов.
«Основную роль в росте занятости сыграли наемные работники, численность которых достигла 7,1 млн человек, а количество самозанятых составляет 2,1 млн человек», — заявил он.
Основными трендами, по словам вице-министра, являются:
Первое — цифровизация и автоматизация, которые приводят к увеличению числа профессий, требующих цифровых навыков;
Второе — развитие платформенной занятости и электронной коммерции, что проявляется в росте числа сотрудников, работающих через онлайн-платформы, а также в сфере фриланса и электронной торговли;
Третье направление связано с ростом численности населения, в результате чего ежегодный приток молодежи увеличивается и по прогнозам достигнет 360 тысяч человек в год к 2035 году.