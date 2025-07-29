Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безработица в Казахстане на уровне 4,6% — Минтруда

Приток молодёжи в Казахстане ежегодно увеличивается — и по прогнозам до 2035 года вырастет до 360 тысяч человек в год.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Низкий уровень безработицы — на уровне 4,6% — сохраняется в Казахстане.

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов.

«Основную роль в росте занятости сыграли наемные работники, численность которых достигла 7,1 млн человек, а количество самозанятых составляет 2,1 млн человек», — заявил он.

Основными трендами, по словам вице-министра, являются:

Первое — цифровизация и автоматизация, которые приводят к увеличению числа профессий, требующих цифровых навыков;

Второе — развитие платформенной занятости и электронной коммерции, что проявляется в росте числа сотрудников, работающих через онлайн-платформы, а также в сфере фриланса и электронной торговли;

Третье направление связано с ростом численности населения, в результате чего ежегодный приток молодежи увеличивается и по прогнозам достигнет 360 тысяч человек в год к 2035 году.