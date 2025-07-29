Синоптик порадовал москвичей хорошей погодой

Дождей 29 июля в Москве не будет.
Во вторник, 29 июля, в Москве ожидается сухая погода без осадков, а температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла, что на пять-шесть градусов превышает характерные для этого времени года климатические показатели. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня больших изменений в атмосфере над столицей не произойдет. Регион останется на периферии обширного антициклона с востока, поэтому — переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 29 — плюс 31, в Подмосковье от плюс 27 до плюс 32 градусов. Такие температуры на пять-шесть градусов выше климатической нормы», — рассказал Леус. Его цитирует РИА Новости.
Синоптик отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление остается в норме: в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.