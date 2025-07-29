Синоптик порадовал москвичей хорошей погодой

Во вторник, 29 июля, в Москве ожидается сухая погода без осадков, а температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла, что на пять-шесть градусов превышает характерные для этого времени года климатические показатели. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.