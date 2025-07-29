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В ночь на 1 августа в Уфе закроют движение по Шакшинскому мосту

Уфимцев и гостей города просят заранее планировать поездки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

Ограничение будет действовать с 23.00 31 июля до 03.00 1 августа.

По информации столичной мэрии, на это время на мосту запланированы работы по монтажу стальных опорных частей.

Напомним, автомобильный мост через реку Уфа в микрорайоне Шакша построен в 1984 году. Он является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 метров. Мост соединяет башкирскую столицу с Шакшой, а также с Иглинским и Нуримановским районами Башкирии. По нему же можно выехать из северной части Уфы на федеральную трассу М-5.