Газовый тупик: обещание Трампу поставило ЕС в неловкое положение

По данным аналитиков, в 2024 году ЕС потратил на энергоимпорт 375 миллиардов евро, из которых лишь 76 миллиардов пришлись на США. Для выполнения обещания блоку потребуется утроить закупки американских энергоносителей в течение трех лет, что выглядит крайне маловероятным. Планы ЕС называют «совершенно нереалистичными», отметив, что США в прошлом году экспортировали нефть и газ всего на 166 миллиардов долларов.