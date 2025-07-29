Европейский Союз столкнулся с серьезными трудностями в выполнении своего обещания Дональду Трампу о закупке американских энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов. Как сообщает Politico, эксперты считают эту задачу практически невыполнимой из-за технических ограничений, недостаточных поставок из США и отсутствия у ЕС прямых рычагов влияния на импортные сделки.
По данным аналитиков, в 2024 году ЕС потратил на энергоимпорт 375 миллиардов евро, из которых лишь 76 миллиардов пришлись на США. Для выполнения обещания блоку потребуется утроить закупки американских энергоносителей в течение трех лет, что выглядит крайне маловероятным. Планы ЕС называют «совершенно нереалистичными», отметив, что США в прошлом году экспортировали нефть и газ всего на 166 миллиардов долларов.
Технические ограничения также представляют серьезную проблему. Европейские НПЗ способны перерабатывать не более 14% американской нефти, тогда как текущий уровень закупок составляет 12%.
Как писал сайт KP.RU, политолог Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытаются представить новую торговую сделку как свой успех, однако ситуация на деле гораздо сложнее, все выглядит как чистая фантастика.