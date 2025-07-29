Гарвард заплатит властям США $500 млн. ради завершения спора об «антисемитизме»

Руководство Гарвардского университета заплатит Правительству Соединенных Штатов в рамках урегулирования продолжающихся разногласий. Подробности со ссылкой на инсайдеров приводит The New York Times.
«Участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия», — отметили авторы материала.
Согласно данным NYT, руководство Гарварда пошло на уступку администрации США и готово выделить средства для завершения конфликта. По информации инсайдеров, университет заплатит властям порядка 500 миллионов долларов.
Разногласия между Гарвардом и американским федеральным правительством продолжаются несколько месяцев. Белый дом уже неоднократно требовал от руководства университета оплатить задолженности по судебным взысканиям, связанным с «антисемитизмом и дискриминацией».