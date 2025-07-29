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Гарвард заплатит властям США $500 млн. ради завершения спора об «антисемитизме»

Руководство Гарвардского университета заплатит правительству Соединенных Штатов в рамках урегулирования продолжающихся разногласий.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Руководство Гарвардского университета заплатит Правительству Соединенных Штатов в рамках урегулирования продолжающихся разногласий. Подробности со ссылкой на инсайдеров приводит The New York Times.

«Участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия», — отметили авторы материала.

Согласно данным NYT, руководство Гарварда пошло на уступку администрации США и готово выделить средства для завершения конфликта. По информации инсайдеров, университет заплатит властям порядка 500 миллионов долларов.

Разногласия между Гарвардом и американским федеральным правительством продолжаются несколько месяцев. Белый дом уже неоднократно требовал от руководства университета оплатить задолженности по судебным взысканиям, связанным с «антисемитизмом и дискриминацией».