В Красноярске выбрали обладательниц самых длинных кос и богатыря

Мужчины же демонстрировали силу. Победителем стал Михаил Бобков, он поднял 16-килограммовую гирю одной рукой 80 раз и был признан самым сильным богатырем. «Это было очень сложно, несмотря на то, что давно занимаюсь спортом», — прокомментировал он.