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В Красноярске выбрали обладательниц самых длинных кос и богатыря

В красноярском парке «Солнечная поляна» в минувшую субботу состоялся праздник русской культуры.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Там организовали большую ярмарочную площадь, гости играли в народные игры, водили хороводы под русские народные и современные патриотичные песни, слушали познавательные лекции, участвовали в мастер-классах и других тематических мероприятиях.

Как рассказали в мэрии, на празднике по традиции выбрали обладательниц самых красивых образов. В конкурсе «Девичья краса — длинная коса» среди взрослых участниц победила Ирина Агеенко с рекордным результатом — 101 сантиметр. Второе и третье места достались Вере Бельской (71 см) и Софье Боталовой (62 см) соответственно.

В номинации «Нарядная девица» среди взрослых победу одержала Анна Иванова, с супругом они самостоятельно создали народные костюмы для себя и своих детей. Среди участников в возрасте от 6 до 12 лет самой яркой стала Владислава Ковалёва, а среди подростков — Мария Рау.

Мужчины же демонстрировали силу. Победителем стал Михаил Бобков, он поднял 16-килограммовую гирю одной рукой 80 раз и был признан самым сильным богатырем. «Это было очень сложно, несмотря на то, что давно занимаюсь спортом», — прокомментировал он.

Также для гостей состоялся показ коллекции народных костюмов, организаторы рассказали, как менялся наряд девушки после замужества, чем отличалась городская и деревенская одежда. Завершился праздник выступлением ансамбля народной песни «Красный Яр».