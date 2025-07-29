В Красноярске выбрали обладательниц самых длинных кос и богатыря

Там организовали большую ярмарочную площадь, гости играли в народные игры, водили хороводы под русские народные и современные патриотичные песни, слушали познавательные лекции, участвовали в мастер-классах и других тематических мероприятиях.
Как рассказали в мэрии, на празднике по традиции выбрали обладательниц самых красивых образов. В конкурсе «Девичья краса — длинная коса» среди взрослых участниц победила Ирина Агеенко с рекордным результатом — 101 сантиметр. Второе и третье места достались Вере Бельской (71 см) и Софье Боталовой (62 см) соответственно.
В номинации «Нарядная девица» среди взрослых победу одержала Анна Иванова, с супругом они самостоятельно создали народные костюмы для себя и своих детей. Среди участников в возрасте от 6 до 12 лет самой яркой стала Владислава Ковалёва, а среди подростков — Мария Рау.
Мужчины же демонстрировали силу. Победителем стал Михаил Бобков, он поднял 16-килограммовую гирю одной рукой 80 раз и был признан самым сильным богатырем. «Это было очень сложно, несмотря на то, что давно занимаюсь спортом», — прокомментировал он.
Также для гостей состоялся показ коллекции народных костюмов, организаторы рассказали, как менялся наряд девушки после замужества, чем отличалась городская и деревенская одежда. Завершился праздник выступлением ансамбля народной песни «Красный Яр».