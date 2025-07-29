Исследование: Треть россиян замалчивает стресс на работе

— Каждый третий сотрудник предпочитает молчать о стрессе — 34 процента опрошенных никому не рассказывают о своем состоянии. Лишь 8 процентов обсуждают стресс с руководителем, 22 процента — с коллегами. Чаще всего люди делятся переживаниями вне работы (с семьей и друзьями) — так ответили 36 процентов респондентов, — приводит результаты исследования RT.