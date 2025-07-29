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Исследование: Треть россиян замалчивает стресс на работе

Большинство работающих россиян справляются со стрессом в одиночку, а работодатели почти не предлагают помощи. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» и Русской школы управления (РШУ).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Большинство работающих россиян справляются со стрессом в одиночку, а работодатели почти не предлагают помощи. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» и Русской школы управления (РШУ).

Опрос проводился по всей России, а участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.

— Каждый третий сотрудник предпочитает молчать о стрессе — 34 процента опрошенных никому не рассказывают о своем состоянии. Лишь 8 процентов обсуждают стресс с руководителем, 22 процента — с коллегами. Чаще всего люди делятся переживаниями вне работы (с семьей и друзьями) — так ответили 36 процентов респондентов, — приводит результаты исследования RT.

Карьера без выгорания и с минимальным стрессом — не миф. Важно понимать, что за «работой, где ничего не нужно делать», чаще всего скрывается не обыкновенное желание бездельничать, а потребность в психологической передышке от перегрузок, заявила карьерный консультант Зилина Султанова.

Эксперты назвали «красные флаги», проявление которых во время собеседования при трудоустройстве должно особенно насторожить соискателя. Он также посоветовал быть аккуратнее с «платными обучениями» со стороны работодателя.