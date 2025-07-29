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«ГосVPN» предложили сделать в России

В России предложили разработать «ГосVPN». Об этом во вторник, 29 июля, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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В России предложили разработать «ГосVPN». Об этом во вторник, 29 июля, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, сервис может открывать доступ к легальным ресурсам, а также блокировать запрещенный контент.

— Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту, — уточнил он.

Клименко отметил, что в Сети есть огромное количество законной информации, однако все зарубежные ресурсы отвернулись от России.

— Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть «Госуслуги», почему бы не создать «ГосVPN», — цитирует его «НСН».

27 июля российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что 1 августа WhatsApp* и VPN-сервисы заблокируют на территории России. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и охарактеризовала его как «обитель зла». Журналистка подчеркнула, что американская платформа «полностью работает на противника».

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской на территории России.