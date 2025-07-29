«ГосVPN» предложили сделать в России

В России предложили разработать «ГосVPN». Об этом во вторник, 29 июля, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, сервис может открывать доступ к легальным ресурсам, а также блокировать запрещенный контент.
— Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту, — уточнил он.
Клименко отметил, что в Сети есть огромное количество законной информации, однако все зарубежные ресурсы отвернулись от России.
— Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть «Госуслуги», почему бы не создать «ГосVPN», — цитирует его «НСН».
27 июля российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что 1 августа WhatsApp* и VPN-сервисы заблокируют на территории России. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и охарактеризовала его как «обитель зла». Журналистка подчеркнула, что американская платформа «полностью работает на противника».
* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской на территории России.