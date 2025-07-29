Собянин рассказал, как конкурс «Лица района» помогает менять Москву

Конкурс «ЛИЦА района» проводится с 2020 года, и за это время было получено более 4500 заявок. Более 250 проектов получили поддержку на городском уровне. Наиболее активными оказались жители районов Таганский, Тверской, Басманный, Хамовники и Пресненский. В этом году на конкурс уже поступило в пять раз больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.