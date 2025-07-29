Собянин рассказал, как конкурс «Лица района» помогает менять Москву

Активное участие жителей Москвы в жизни города — это ключ к позитивным изменениям в столице. Горожане предлагают интересные инициативы и проекты по развитию городской инфраструктуры, благоустройству районов, дворов и формированию событийной повестки, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Конкурс «ЛИЦА района» проводится с 2020 года, и за это время было получено более 4500 заявок. Более 250 проектов получили поддержку на городском уровне. Наиболее активными оказались жители районов Таганский, Тверской, Басманный, Хамовники и Пресненский. В этом году на конкурс уже поступило в пять раз больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.
Участники могут выбрать одну из трёх номинаций: «Мой проект» (для авторов уже реализуемых инициатив), «Моя идея проекта» (для начинающих свой путь в общественной сфере) и новая номинация этого года — «ЛИЦА 2.0: Хранители традиций» — предназначена для новых инициатив победителей предыдущих сезонов.
Победители становятся частью сообщества «ЛИЦА» Агентства общественных проектов, получают призы и помощь в реализации своих идей. Они представляют свои проекты на городских фестивалях, организуют мероприятия на площадке агентства «ПРОстранство ЛИЦА». Проводят лекции, тренинги, мастер-классы, деловые встречи и другие мероприятия.
В этом году многие проекты стали частью общегородского события «Лето в Москве»: мастер-классы, концертная программа, весёлые старты и семейные забеги, профориентационные квесты и многое другое. Всего пройдёт 22 окружных семейных фестиваля «ЛИЦА».
Проект активно развивается, и в планах на следующий год привлечь к конкурсу не только жителей, но и различные предприятия и организации. Будут предусмотрены номинации для НКО, коммерческих структур и социально ответственного бизнеса, а также для Молодёжных советов органов исполнительной власти и предприятий Москвы и объединений отраслевой молодёжи столицы.
Так, победительницей прошлых лет стала Ольга Тихонова, супруга военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Она руководит благотворительным центром «Лисёна Арт», который оказывает психологическую поддержку и помощь семьям героев. Её проект — всероссийский фестиваль «Папа, я жду тебя дома!» — собрал 15 тысяч участников из более чем 600 городов России. Более 180 победителей в десяти номинациях получили награды и поделились своими творческими работами, рассказал Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в столице для участников специальной военной операции и их близких родственников предусмотрены разнообразные меры поддержки.