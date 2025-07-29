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Умер известный режиссер Ариэль Баркилон

Причина и обстоятельства смерти Баркилона не уточняются.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Умер известный аргентинский режиссер, драматург, публицист и педагог Ариэль Баркилон, сообщается на официальном сайте профессионального союза страны.

Причина и обстоятельства смерти Баркилона не уточняются.

Ариэль Баркилон родился в 1957 году. Он известен работой над такими постановками, как «Супергерои уже не те, что раньше», «Голодные птицы», «Я открыл глаза и увидел тебя», «Прощание». Также знамениты его пьесы «Письма отсутствующего», «Тот, кто стирает имена», «Немезида» и многие другие.

Баркилон работал как над взрослыми, так и над детскими постановками. Он оставил след в театральном искусстве как в родной Аргентине, так и далеко за ее пределами. Его произведения ставились на сценах Испании, Италии, Чили, Уругвая и Кубы.

Ранее стало известно, что умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, который снялся в легендарном шпионском мини-сериале «Щит и меч».

Также на 98-м году жизни скончался американский математик и музыкант Том Лерер.