Умер известный режиссер Ариэль Баркилон

Умер известный аргентинский режиссер, драматург, публицист и педагог Ариэль Баркилон, сообщается на официальном сайте профессионального союза страны.
Причина и обстоятельства смерти Баркилона не уточняются.
Ариэль Баркилон родился в 1957 году. Он известен работой над такими постановками, как «Супергерои уже не те, что раньше», «Голодные птицы», «Я открыл глаза и увидел тебя», «Прощание». Также знамениты его пьесы «Письма отсутствующего», «Тот, кто стирает имена», «Немезида» и многие другие.
Баркилон работал как над взрослыми, так и над детскими постановками. Он оставил след в театральном искусстве как в родной Аргентине, так и далеко за ее пределами. Его произведения ставились на сценах Испании, Италии, Чили, Уругвая и Кубы.
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