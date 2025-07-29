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Экс-тренер по вратарям и легенда «Крыльев» Виктор Гаус вернется в самарский клуб

Отечественный специалист вновь будет работать с голкиперами волжан.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Отечественный специалист вновь будет работать с голкиперами волжан.

Виктор Гаус ушел от «зелено-бело-синих» в середине июня нынешнего года. В тот момент формировался новый тренерский штаб «КС» во главе с Магомедом Адиевым.

Вместо Гауса голкиперами первого состава самарцев начал заниматься Александр Гутеев. Ранее специалист трудился в том числе в «Ростове», «Пари НН» и подмосковных «Химках».

Однако вечером 28 июля телеграм-канал «Топи за “Крылья” сообщил, что Виктор Эйрихович вернется к волжанам. Будет отвечать за “доведение вратарей Академии до второй и основной команд”.

Причем идея с возвращением Гауса была еще у прежнего руководства коллектива — Роберта Тер-Абрамяна и Руслана Пименова.

На днях «Крылья Советов» усилились новым тренером-аналитиком из «Сочи» Александром Веряскиным.

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