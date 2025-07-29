«Конкурс составил 14,9 человека на место». БГУ озвучил специальность с самым высоким конкурсом в 2025 году

БГУ раскрыл специальность с самым высоким конкурсом — 14,9 человека на место. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусского государственного университета.
В субботу, 26 июля, прошло зачисление на дневную и заочную формы ряда специальностей следующих факультетов: журналистики, социокультурных коммуникаций, исторического, филологического, юридического, МГЭИ имени А. Д. Сахарова.
Самым высоким в 2025 году оказался конкурс 14,9 человека на место на специальность «графический дизайн и мультимедиадизайн» факультета социокультурных коммуникаций" (дневная бюджетная форма обучения). Всего было зачислено десять абитуриентов, а проходной балл составил 254.
На «регионоведение» исторического факультета проходной балл оказался 374, а на «историю» — 347. Вместе с тем на архивное дело проходной балл составил 322. Всего на группу специальностей указанного факультета БГУ по объединенному конкурсу зачислено 118 человек.
На специальности факультета журналистики зачислили 80 абитуриентов. Проходной балл был 341. Что касается группы специальностей «русская филология» и «славянская (славянская и русская) филология» филологического факультета, то было зачислено 45 человек. К примеру, проходной балл на «русскую филологию» оказался 337.
На заочную бюджетную форму обучения (специальности сокращенного срока обучения) на специальность «правоведение» юридического факультета зачислили 42 абитуриента, а проходной балл составил 204.
На специальность «медико-биологическое дело» Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова было зачислено 20 человек. Проходной балл оказался 193.
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