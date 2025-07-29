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В России резко выросла стоимость обслуживания автомобиля

Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла за год примерно на 30%. Данная информация следует из данных Росстата.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Стоимость мойки авто по России выросла на 25%, исходя из материалов Росстата.

Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла за год примерно на 30%. Данная информация следует из данных Росстата.

«В Москве с июня 2024 года по июнь 2025-го стоимость регулировки схода-развала колес поднялась в среднем на 33%, до 3,5 тыс. рублей. В целом по России стоимость этой технической операции увеличилась на 45%, до 2,4 тыс. рублей», — указано в материале газеты «Известия», на основе данных.

Также сообщается, что выросла и стоимость шиномонтажа. В Москве она выросла на 21%, а по России на 16%. Тем временем мойка автомобиля в столице подорожала на 28%, а по всей стране — на 25%.