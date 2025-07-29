Священник Лоргус назвал «новую семью» угрозой для духовно-нравственных ценностей

— Проблема в том, что само понятие часто как бы иллюминирует ценности, делает вид, будто они больше не нужны. Но без ценностей ни одна семья не может существовать. Любые человеческие отношения — между родителями и детьми, между супругами — всегда опираются на некие общие основания, — отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).