Священник Лоргус назвал «новую семью» угрозой для духовно-нравственных ценностей

Семейные ценности всегда представляют особую важность, однако сегодня их часто подменяют понятием «новая семья». Об этом рассказал православный священник, писатель Андрей Лоргус.
— Проблема в том, что само понятие часто как бы иллюминирует ценности, делает вид, будто они больше не нужны. Но без ценностей ни одна семья не может существовать. Любые человеческие отношения — между родителями и детьми, между супругами — всегда опираются на некие общие основания, — отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).
Лоргус считает, что ценности не только передаются «по наследству» из поколения в поколение.
— Они утверждаются заново в жизни каждого человека. Это и есть возрождение духа — духа народа — в каждом новом поколении, — цитирует священника РИАМО.
Представители Русской православной церкви рассказали, что Бог дал людям интимную близость для наслаждения и рождения детей. При этом некоторые люди сводят этот процесс к «банальной пошлости». По словам священнослужителей, неспособность принять необходимость чистоты и целомудрия приводит к блуду — одному из семи смертных грехов.