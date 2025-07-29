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Священник Лоргус назвал «новую семью» угрозой для духовно-нравственных ценностей

Семейные ценности всегда представляют особую важность, однако сегодня их часто подменяют понятием «новая семья». Об этом рассказал православный священник, писатель Андрей Лоргус.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Семейные ценности всегда представляют особую важность, однако сегодня их часто подменяют понятием «новая семья». Об этом рассказал православный священник, писатель Андрей Лоргус.

— Проблема в том, что само понятие часто как бы иллюминирует ценности, делает вид, будто они больше не нужны. Но без ценностей ни одна семья не может существовать. Любые человеческие отношения — между родителями и детьми, между супругами — всегда опираются на некие общие основания, — отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Лоргус считает, что ценности не только передаются «по наследству» из поколения в поколение.

— Они утверждаются заново в жизни каждого человека. Это и есть возрождение духа — духа народа — в каждом новом поколении, — цитирует священника РИАМО.

Представители Русской православной церкви рассказали, что Бог дал людям интимную близость для наслаждения и рождения детей. При этом некоторые люди сводят этот процесс к «банальной пошлости». По словам священнослужителей, неспособность принять необходимость чистоты и целомудрия приводит к блуду — одному из семи смертных грехов.