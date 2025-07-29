За травму сотрудницы на производстве с коммунальщиков взыскали 300 тысяч рублей

В Пермском крае сотрудница коммунальной организации получила тяжелую травму во время обслуживания газовой котельной. Инцидент произошел из-за неудовлетворительного состояния территории: работодатель не обеспечил очистку от снега и не использовал противоскользящие материалы.
Направляясь к рабочему месту, женщина поскользнулась и упала, получив закрытый перелом шейки левой плечевой кости. Расследование выявило многочисленные нарушения норм охраны труда.
Полученная травма потребовала сложной операции и длительного периода восстановления, сопровождавшегося сильной болью и невозможностью самостоятельно себя обслуживать. Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил ее требования, коммунальную организацию обязали выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил организацию-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и иные меры принудительного взыскания. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на расчетные счета коммунального предприятия и запретил совершать регистрационные действия с имуществом. В результате вся сумма компенсации была перечислена взыскателю.