Двухлетний малыш выжил после нападения 90-сантиметровой кобры: мальчик ответил змее укусом

Ребенок схватил змею, которая набросилась на него и обвилась вокруг рук. Однако вместо того чтобы испугаться, мальчик вцепился зубами в голову пресмыкающегося. Как рассказала бабушка ребенка, семья сразу же бросилась на помощь, когда увидела происходящее. Взрослым пришлось разжимать челюсти малыша, чтобы освободить его от кобры.