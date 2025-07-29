Двухлетний малыш выжил после нападения 90-сантиметровой кобры: мальчик ответил змее укусом

В индийском штате Бихар произошел необычный инцидент с участием двухлетнего ребенка и ядовитой змеи. Малыш играл возле своего дома в деревне Банкатва, когда заметил 90-сантиметровую кобру, пишет The Telegraph.
Ребенок схватил змею, которая набросилась на него и обвилась вокруг рук. Однако вместо того чтобы испугаться, мальчик вцепился зубами в голову пресмыкающегося. Как рассказала бабушка ребенка, семья сразу же бросилась на помощь, когда увидела происходящее. Взрослым пришлось разжимать челюсти малыша, чтобы освободить его от кобры.
Змея погибла на месте, а мальчик потерял сознание, проглотив часть яда. Родственники оперативно доставили его в ближайший медицинский центр, а затем перевели в больницу для специализированного лечения. По последним данным, ребенок прошел необходимый курс терапии и был выписан из медучреждения.
Как пояснила бабушка мальчика, инцидент произошел, когда она занималась домашними делами возле дома. По ее словам, ребенок, вероятно, увидел движение змеи и решил схватить ее.
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