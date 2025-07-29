В Омске благоустроят территорию у центра «Иртыш» с учетом мнения горожан

Территория около культурно-досугового центра «Иртыш» станет одной из локаций, благоустроенных в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место одержало победу в народном голосовании 2025 года, и работы здесь планируется начать уже в следующем году.
Чтобы учесть пожелания жителей города, специалисты разработали анкету, направленную на выяснение ожиданий от предстоящего преображения пространства. Заполнить опрос можно несколькими способами:
— на «Платформе обратной связи» Госуслуг (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/538097/);
— через приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
— на специальном сервисе «Яндекса» (https://forms.yandex.ru/u/68826a6feb614603291b4c02).
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Опрос продлится до 29 августа. Все данные, полученные в ходе анкетирования, будут обработаны в обобщенном виде. Они останутся анонимными и конфиденциальными, гарантируя прозрачность процесса.
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