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В Омске благоустроят территорию у центра «Иртыш» с учетом мнения горожан

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к жителям города с предложением принять участие в опросе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Территория около культурно-досугового центра «Иртыш» станет одной из локаций, благоустроенных в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место одержало победу в народном голосовании 2025 года, и работы здесь планируется начать уже в следующем году.

Чтобы учесть пожелания жителей города, специалисты разработали анкету, направленную на выяснение ожиданий от предстоящего преображения пространства. Заполнить опрос можно несколькими способами:

— на «Платформе обратной связи» Госуслуг (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/538097/);

— через приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

— на специальном сервисе «Яндекса» (https://forms.yandex.ru/u/68826a6feb614603291b4c02).

Обратите внимание, что для корректной работы ссылок необходимо включить JavaScript в настройках браузера.

Опрос продлится до 29 августа. Все данные, полученные в ходе анкетирования, будут обработаны в обобщенном виде. Они останутся анонимными и конфиденциальными, гарантируя прозрачность процесса.

Ранее мы писали, что на улице Суворова в Омске вводится запрет на парковку для борьбы с пробками.