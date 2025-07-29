В Омске благоустроят территорию у центра «Иртыш» с учетом мнения горожан

Территория около культурно-досугового центра «Иртыш» станет одной из локаций, благоустроенных в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это место одержало победу в народном голосовании 2025 года, и работы здесь планируется начать уже в следующем году.