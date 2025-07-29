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В Ростове из Дона достали тела двух подростков

На левом берегу в Ростове утонули двое 15-летних подростков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове в акватории Дона завершились поисково-спасательные работы. Из реки были извлечены тела двух ребят 15 лет. Известно, что они утонули в понедельник, 28 июля. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, вчера, 28 июля, в донской столице на пляже на левом берегу очевидцы спасли тонувшего ребенка. Медицинская помощь ему не понадобилась. Однако двух других детей сразу спасти не удалось. Поиски длились всю ночь. И к утру из Дона извлекли их тела.

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