Европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил, что дороги, мосты и железные пути в Европе не подходят для быстрой переброски танков и военных грузов в случае войны с Россией, передает Financial Times.
«Сегодня на переброску военной техники и войск с запада на восток уходят недели, а иногда и месяцы», — отметил он.
Цицикостас сообщил о планах выделить 17 млрд евро на модернизацию европейской инфраструктуры. «У нас есть старые мосты, требующие модернизации, узкие мосты, которые нужно расширить, и мосты, которые ещё нужно построить», — отметил он.
Уточняется, что большая часть существующей инфраструктуры не рассчитана на перевозку тяжелой военной техники. Грузовики обычно перевозят в Европе грузы весом до 40 тонн, тогда как танки должны весить до 70 тонн.
Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС «занимается самовнушением» и готов залезть в громадные долги ради «войны с Россией».