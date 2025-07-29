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Танки застрянут в туннелях и разрушат мосты: в ЕС поняли, что их дороги непригодны для войны с РФ

FT: автомобильные и железные дороги Европы непригодны для войны с РФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил, что дороги, мосты и железные пути в Европе не подходят для быстрой переброски танков и военных грузов в случае войны с Россией, передает Financial Times.

По его словам, если бы НАТО пришлось отражать вторжение российских войск через восточную границу ЕС, танки застряли бы в туннелях и разрушили мосты, а политики оказались бы в бюрократических проволочках.

«Сегодня на переброску военной техники и войск с запада на восток уходят недели, а иногда и месяцы», — отметил он.

Цицикостас сообщил о планах выделить 17 млрд евро на модернизацию европейской инфраструктуры. «У нас есть старые мосты, требующие модернизации, узкие мосты, которые нужно расширить, и мосты, которые ещё нужно построить», — отметил он.

Уточняется, что большая часть существующей инфраструктуры не рассчитана на перевозку тяжелой военной техники. Грузовики обычно перевозят в Европе грузы весом до 40 тонн, тогда как танки должны весить до 70 тонн.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС «занимается самовнушением» и готов залезть в громадные долги ради «войны с Россией».

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