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Эксперт Сережина рассказала, как постоянный недосып влияет на здоровье

Многие люди пренебрегают полноценным сном, однако недосып постепенно ухудшает здоровье человека. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Вера Сережина.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Многие люди пренебрегают полноценным сном, однако недосып постепенно ухудшает здоровье человека. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Вера Сережина.

Несколько коротких ночей часто приводят к тому, что человек чувствует упадок сил, раздражительность и проблемы с вниманием. При длительном недосыпании страдает не только настроение, но и жизненно важные органы и системы.

В организме происходит сбой в выработке кортизола — гормона стресса, а также нарушаются процессы обновления клеток. Из-за этого человек начинает часто заболевать, появляется общая утомляемость.

— Бессонные ночи могут повлиять и на обмен веществ: нарушается выработка гормонов лептина и грелина, которые влияют на синтез инсулина, что чревато преддиабетическими состояниями, — цитирует эксперта РИАМО.

Ранее врач Сережина объяснила, как улучшить качество ночного отдыха. Она напомнила, что ночью вырабатывается мелатонин, который является мощным антиоксидантом и положительно влияет на здоровье.