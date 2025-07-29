Юрист раскрыла срок выделения доли ребенку при использовании маткапитала

При покупке недвижимости с использованием материнского капитала у родителей есть полгода, чтобы выделить долю несовершеннолетнему ребенку. Об этом рассказала юрист Лариса Феттер.
Эксперт отметила, что срок начинает отсчитываться с момента погашения ипотеки или регистрации права собственности.
По словам Феттер, нарушение может повлечь за собой проверку от прокуратуры, так как подобные дела часто раскрываются при попытке продать квартиру или оформить наследство.
— Родителям грозят штрафы согласно КоАП, а в крайних случаях — признание сделки недействительной. Принудительное выделение долей через суд. Если доли не оформлены добровольно, органы опеки или ПФР могут потребовать этого в судебном порядке. Как исправить ситуацию? Срочно оформить соглашение о выделении долей или дарственные и подать документы в Росреестр, — рассказала Лариса Феттер в беседе с News.ru.
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