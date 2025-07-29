Юрист раскрыла срок выделения доли ребенку при использовании маткапитала

Недавно в России проходили обсуждения реальных выплат для домохозяек. Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Для кого будет доступна эта мера и как она будет работать — в материале «Вечерней Москвы».