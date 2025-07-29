В Челябинской области проливные дожди оживили пересохшие родники

Теперь же небесная канцелярия щедро наградила нацпарк осадками. Дожди шли, не прекращаясь, почти двое суток. Влага наполнила Юрюзань, хотя ее уровень все еще пока не дотягивает до прошлогодних отметок. Но зато в родниках снова появилась вода.