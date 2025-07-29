В Челябинской области проливные дожди оживили пересохшие родники

На протяжении последних дней в регионе идут дожди. Где-то это доставило неудобства, а где-то — принесло пользу. Например, в национальном парке «Зигальга» осадки помогли наполниться водой высохшим ручьям и родникам.
Еще в середине июля сотрудники нацпарка рассказывали, что сухая погода над территорией «Зигальги» привела высыханию некоторых родников. Да и сама река Юрюзань обмелела: ее уровень едва не снизился до критической отметки.
Теперь же небесная канцелярия щедро наградила нацпарк осадками. Дожди шли, не прекращаясь, почти двое суток. Влага наполнила Юрюзань, хотя ее уровень все еще пока не дотягивает до прошлогодних отметок. Но зато в родниках снова появилась вода.
Впрочем, в дождливой погоде сотрудники нацпарка видят еще один существенный плюс: лес мокрый, а значит пожары пока ему не грозят.