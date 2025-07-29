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Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков забил лучший гол второго тура РПЛ

Эксперты российского спортивного телеканала и болельщики вновь признали мяч 20-летнего форварда волжан самым красивым в чемпионате.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Эксперты российского спортивного телеканала и болельщики вновь признали мяч 20-летнего форварда волжан самым красивым в чемпионате.

Вадим Раков забил в матче против «Пари НН» — 2:0 (6+). На 91-й минуте прорвался по правому флангу в штрафную соперника и метко пальнул с острого угла в ворота нижегородцев. Добил гостей на 97-й Фернандо Костанца.

Мяч Ракова признали лучшим во втором туре подряд. Ранее эксперты «Матч Премьер» и фанаты отметили гол в дерби с «Акроном» 19 июля (1:1). Тогда Вадим на 56-й минуте сделал рывок с центра поля и точно пробил из-за штрафной.

А недавно стало известно, что к «зелено-бело-синими» вернется экс-тренер по вратарям, легенда самарского футбола Виктор Гаус.

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