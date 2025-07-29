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Белорусские адвокаты сказали, можно ли покрестить ребенка без согласия отца

Адвокаты пояснили, можно ли покрестить ребенка в Беларуси, если отец против.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Белорусские адвокаты сказали, можно ли покрестить ребенка без согласия отца. На сложные юридические вопросы белорусов ответили специалисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов, пишет sb.by.

В частности, белорусы у специалистов поинтересовались про возможность крещения ребенка без согласия отца, который выступает против этого. Адвокаты обратили внимание, что все вопросы, касающиеся форм и методов воспитания детей, об отношении к религии и ряд других вопросов, решаются двумя родителями по взаимному согласию. Если возникнуть разногласия, то все будет решаться в судебном порядке.

«Для совершения религиозных обрядов необходимо согласие обоих родителей», — подчеркнули специалисты.

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