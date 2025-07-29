Белорусские адвокаты сказали, можно ли покрестить ребенка без согласия отца

В частности, белорусы у специалистов поинтересовались про возможность крещения ребенка без согласия отца, который выступает против этого. Адвокаты обратили внимание, что все вопросы, касающиеся форм и методов воспитания детей, об отношении к религии и ряд других вопросов, решаются двумя родителями по взаимному согласию. Если возникнуть разногласия, то все будет решаться в судебном порядке.